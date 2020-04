De acordo com relatórios estatísticos empresa pública Enapor -- Portos de Cabo Verde, consultados hoje pela Lusa, os nove portos do país registaram um movimento de 77.539 passageiros (embarque e desembarque) em março, uma quebra de 20,5% face ao mês anterior e de 13% por comparação com o mesmo período de 2019.

No mesmo mês, foram movimentados 646 navios, menos 3% face a fevereiro e uma quebra de 8,9%, tendo em conta o registo de março de 2019.