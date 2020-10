Segundo os dados mais recentes do relatório mensal de tráfego da Enapor, empresa pública cabo-verdiana responsável pela gestão dos nove portos do arquipélago, foram movimentados menos 9,4% de passageiros de agosto para setembro. De julho para agosto tinham sido movimentados mais 25.000 passageiros -- para um total 74.919 -, crescendo então 49,4% no espaço de um mês.

Desde maio, com a retoma progressiva dos transportes marítimos interilhas, após um mês e meio de suspensão, devido à pandemia de covid-19, que o tráfego de passageiros vinha a crescer todos os meses.