O projeto "teve como principal objetivo aumentar as condições de segurança e de proteção ambiental das operações de carga/descarga nas pontes cais n.º 24, 25 e 26 do Terminal de Granéis Líquidos, permitindo, assim, potenciar o aumento do movimento de granéis líquidos no Porto de Aveiro, bem como o reforço da competitividade do porto", explica a Administração do Porto de Aveiro no seu 'site'.

No âmbito do projeto agora dado por concluído foi construída a ligação da esteira de 'pipelines' às pontes cais do terminal de granéis líquidos, bem como novas redes de águas pluviais e de combate de incêndios, com a instalação de uma nova central de bombagem.

A Administração do Porto de Aveiro salienta a importância do investimento para o reforço da competitividade do Porto de Aveiro no segmento de granéis líquidos, com melhores condições operacionais, de segurança e de proteção ambiental.

O projeto de Implementação da Operacionalidade do Terminal de Granéis Líquidos foi financiado pelo Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (COMPETE2020), com um montante de investimento de 2,6 milhões de euros, dos quais 1,4 milhões de euros são provenientes do Fundo de Coesão.

