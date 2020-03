PN de Cabo Vede detém 11 pessoas em Assomada por desobediência A Polícia Nacional (PN) de Cabo Verde anunciou hoje que deteve durante o fim de semana 11 pessoas em Assomada, concelho de Santa Catarina de Santiago, por desobediência às medidas para evitar propagação do novo coronavírus. economia Lusa economia/pn-de-cabo-vede-detem-11-pessoas-em-assomada-_5e79f73723994a197a243026





Em comunicado, a PN cabo-verdiana informou que as detenções aconteceram no interior de bares, no bairro de São Bento, e que todos os detidos são de nacionalidade cabo-verdiana, sendo cinco de sexo masculino e seis de sexo feminino, entre proprietários de bares e clientes.

A polícia cabo-verdiana referiu que antes de dar início ao trabalho de fiscalização, desencadeada em parceria com a Proteção Civil, câmaras municipais, Polícia Judiciária (PJ), delegacia de Saúde e Forças Armadas (FA), notificou por escrito todos os estabelecimentos comerciais dos seis municípios que compõem a região Santiago Norte.