PM são-tomense visita Guiné Equatorial com o petróleo no centro da agenda

O primeiro-ministro são-tomense iniciou hoje uma visita de trabalho de quatro dias à Guiné Equatorial a convite do Presidente Teodoro Obiang, com o dossiê do petróleo e apoio ao orçamento no centro da agenda.

