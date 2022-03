"Até ao final deste ano esperamos começar a fornecer corrente elétrica a toda a população da Guiné-Bissau", disse Nuno Gomes Nabiam.

O primeiro-ministro guineense falava numa visita que efetuou a três subestações do projeto OMVG (Organização para Valorização da bacia do rio Gâmbia, na sigla em francês) e que abrange a Guiné-Conacri, a Guiné-Bissau, o Senegal e a Gâmbia.

"Este é o maior investimento desde a independência da Guiné-Bissau. É uma obra orçada em 200 milhões de dólares [181 milhões de euros]", salientou Nuno Nabiam.

A eletricidade vai ser produzida na barragem de Kaleta, na Guiné-Conacri, e depois será transportada para os quatro países.

A Guiné-Bissau terá uma linha de transporte de 218 quilómetros e quatro subestações, situadas nas localidades de Saltinho (sul), Banbadinca (leste), Mansoa (centro/norte) e Bissau.

O projeto da OMVG de produção de energia elétrica, em gestação há mais de 20 anos, terá uma linha de interconexão de 1.677 quilómetros entre os quatro países e está orçado em 1,2 mil milhões de euros.

"Este Governo está a trabalhar e queremos que o povo veja o resultado desta governação. Esperamos que até ao final do ano chegue luz a todas as casas e isso é desenvolvimento", afirmou Nuno Gomes Nabiam.

Questionado sobre o arranjo das vias rodoviárias do país, principalmente fora da capital, o primeiro-ministro sublinhou que os "problemas são múltiplos".

"O país tem passado situações difíceis, depois da nossa independência houve sempre crises cíclicas que não permitiu o desenvolvimento. A aposta deste Governo é para fazer tudo o que é possível para que haja um desenvolvimento sustentável", disse.

"Compreendemos que sem estradas não há desenvolvimento. A nossa aposta é resolver o problema das estradas e da energia. Com essas duas componentes a Guiné-Bissau vai-se transformando", afirmou, acrescentando que dentro de duas semanas deverá arrancar o projeto para arranjar todas as estradas da capital.

Paralelamente, o Governo guineense já recebeu financiamento para o arranjo e construção de algumas vias rodoviárias do país.

O primeiro-ministro liderou uma delegação que incluiu o ministro de Estado e dos Recursos Naturais e Energia, Orlando Viegas, o ministro de Estado e do Interior, Botche Candé, o ministro do Ambiente, Viriato Cassamá, o ministro do Turismo, Fernando Vaz, e o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.

MSE // LFS

Lusa/Fim