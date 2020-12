"É uma aposta forte, essencialmente criando condições para que os nossos jovens empreendedores tenham um palco internacional, a Web Summit é um desses palcos a nível mundial. E tenham condições, ecossistema de financiamento, fiscalidade favorável para 'start-ups', uma boa política de adesão à Internet", disse o chefe do Governo.

O primeiro-ministro falava à imprensa, na cidade da Praia, no âmbito de dois eventos ligados ao digital, designadamente a celebração do primeiro aniversário do Cabo Verde Digital e o lançamento do programa de atração para o país de nómadas digitais internacionais e da primeira turma da Academia de Código.

Ulisses Correia e Silva referiu que o país já tem acesso à Internet de quarta geração (4G) e está com uma iniciativa no sentido de subsidiar e baixar os preços de acesso à Internet, na formação e na educação.

"Um conjunto de instrumentos que vão dando espaço para falarmos de Cabo Verde Digital", salientou o primeiro-ministro.

O programa de atração para o país de nómadas digitais internacionais é uma iniciativa do Ministério do Turismo e Transportes, que pretende diversificar a oferta turística, numa altura em que o país está a retomar o setor após os feitos da pandemia de covid-19.

O ministro do Turismo, Carlos Santos, disse que o objetivo é apostar nessa "nova largada" e aproveitar esta oportunidade de negócios dos nómadas digitais, tendo como vantagens do país a sua boa localização geográfica e ter boas infraestruturas de telecomunicações.

"Queremos aproveitar essas duas vantagens comparativas que o país tem para podermos lançar este produto que tem a sua trave mestra nas infraestruturas de telecomunicações, ou seja, economia digital, numa altura em que trabalhar fora dos escritórios começa a ser uma realidade", salientou o governante.

Para o ministro do Turismo e Transportes, a questão do preço da Internet será feita sempre numa lógica de economia de escala, em que à medida que o país tiver o aumento de procura terá igualmente a baixa dos preços desse serviço.

"E é nisso é que temos que apostar. Somos um país pequeno, com um mercado muito restrito e nós temos que apostar, alargando aquilo que é do exterior", prosseguiu o ministro, indicando que o programa será divulgado em todo o mundo.

Outro programa no país é o Cabo Verde Digital, evento que celebra o seu primeiro aniversário e que durante esse período permitiu a criação de 35 'start-ups' e apoiou 50 jovens, segundo o secretário de Estado para a Inovação, Pedro Lopes, para quem o objetivo é chegar aos 100 jovens.

Faz parte ainda do programa Cabo Verde Digital a primeira turma da Academia de Código e a participação de jovens em cimeiras internacionais, com destaque para a Web Summit, presencialmente no ano passado e este ano remotamente devido à covid-19.

"Mas não paramos, continuarmos a ter os nossos jovens a participar nesse tipo de eventos", salientou o secretário de Estado, referindo que a conectividade ao país vai ser reforçada pelo cabo submarino EllaLink, que vai ligar o país à Europa e América Latina, e pelo Parque Tecnológico, que vai ser inaugurado no próximo ano.

"Para além de infraestruturas, o Cabo Verde Digital, acima de tudo, é um programa de apoio aos jovens que querem singrar no mundo do setor digital e nós acreditamos cada vez mais que este é um setor para a juventude apostar", desafiou.

No primeiro ano, Pedro Lopes avançou que mais de 500 jovens, cabo-verdianos no país e na diáspora, beneficiaram dos programas do Cabo Verde Digital.

RIPE // LFS

Lusa/Fim