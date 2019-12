Plano Ferrovia 2020 prevê executar 250 ME O Governo prevê que o Plano Ferrovia 2020 execute, para o ano, 250 milhões de euros de investimento, de um total de 2,2 mil milhões de euros até 2023, de acordo com a proposta de Orçamento do Estado. economia Lusa economia/plano-ferrovia-2020-preve-executar-250-me_5df825e7ef78a379891410f2





"No setor dos transportes, destacam-se os investimentos do Plano Ferrovia 2020, com montantes que deverão ascender a cerca de 2,2 mil milhões de euros até 2023, dos quais em 2020 se deverão concretizar 250 milhões de euros" lê-se no Relatório que acompanha o Orçamento do Estado para o próximo ano (OE2020), publicado esta noite.

"Salientam-se as ligações internacionais Sul e Norte, com elevados montantes já em execução ou em fase de concurso de 480 milhões de euros até 2023 com uma previsão de execução de 202 milhões de euros em 2020", detalha ainda o OE2020.

De acordo com o documento, "o investimento a realizar em 2020 visa a concretização da eletrificação da Linha do Minho, das intervenções na Linha do Norte e na Linha da Beira Baixa, a obra em curso na nova linha entre Évora e Caia - Corredor Internacional Sul (Sines-Caia). Estarão também em curso intervenções na Linha da Beira Alta (Corredor Internacional Norte), bem como intervenções para a modernização e eletrificação da Linha do Oeste e Linha do Algarve".

O Governo recorda que estes projetos ferroviários "terão uma forte componente de cofinanciamento europeu, através do Portugal 2020 ou de outros mecanismos e instrumentos europeus, tal como o Mecanismo Interligar a Europa".

