Uma primeira estimativa divulgada em março dava conta de uma contração de 8,2% do PIB em 2020.

O instituto de estatística grego indicou que a revisão em baixa agora publicada "reflete o impacto no crescimento da pandemia de covid-19 e as medidas restritivas adotadas".

O Governo grego aponta para uma recuperação sólida da economia este ano, graças ao bom desempenho do setor do turismo.

Segundo o anteprojeto de orçamento para 2022 apresentado no início do mês, o Governo espera um crescimento do PIB de 6,1% em 2021 e de 4,5% em 2022.

Por sua vez, a Comissão Europeia indicou que prevê um crescimento de 4,3% em 2021 no país e de 6% em 2022, previsões que devem atualizadas em novembro.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) reviu em alta as previsões para a Grécia e antecipou, num relatório publicado esta semana, um crescimento de 6,5% este ano e de 4,6% em 2022.

