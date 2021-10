Num comunicado hoje divulgado, a agência federal de estatística alemã (Destatis) afirma que "a economia alemã continuou a recuperar durante o verão", principalmente graças a um aumento das despesas de consumo privado.

Em relação ao segundo trimestre, a Destatis reviu em alta, para 1,9%, o crescimento do PIB face ao primeiro trimestre.

O ano tinha começado com um novo declínio do PIB de 1,9%, depois de a economia ter conseguido recuperar um pouco no segundo semestre de 2020, com um crescimento de 8,7% no terceiro trimestre e de 0,5% no quarto trimestre.

O PIB ainda está 1,1% abaixo do nível do quarto trimestre de 2019, o trimestre que precedeu a crise da pandemia.

O ministro da Economia alemão, Peter Altmaier, estimou numa conferência de imprensa na quarta-feira, ao apresentar as projeções de outono do Governo, que a economia alemã terá recuperado para níveis acima dos registados antes da crise até ao final do primeiro trimestre de 2022.

O Governo alemão baixou a sua previsão de crescimento económico este ano para 2,6%, contra os 3,5% previstos na primavera, devido aos problemas de abastecimento e aos preços elevados da energia.

Ainda assim, mesmo com a revisão em baixa, a Alemanha irá registar este ano uma das taxas de crescimento mais elevadas da história recente.

As previsões para o próximo ano foram corrigidas em alta, de 3,6% para 4,1%, com uma normalização para 2023 de 1,6%.

MC // EA

Lusa/Fim