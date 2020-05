"Sabíamos que isto [a queda do PIB] aconteceria com a paralisação de atividade [devido à pandemia de covid-19]. Nem sequer se deve às medidas de confinamento nacionais, é um problema mundial. Mas, quando o PIB desce 2,4%, há 15% dos trabalhadores em Portugal que perderam o rendimento 100 % do rendimento e mais de 60% dos trabalhadores perderam rendimento", observou Catarina Martins no Porto, após uma reunião com trabalhadores precários da Casa da Música.

Para a coordenadora do BE, o "papel do Estado" e as suas escolhas são fundamentais "para evitar que a crise não se transforme numa profunda recessão e numa catástrofe social".

O Produto Interno Bruto (PIB) português caiu 2,4% no primeiro trimestre do ano face ao mesmo período de 2019, devido aos efeitos económicos da pandemia de covid-19, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

