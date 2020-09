"De acordo com o acordado, a Shell vai comprar a participação de 45% no bloco PEL0039 na Namíbia, 45% na África do Sul e 25% do bloco 6, 35% do blocos 10, 11 e 13 em São Tomé e Príncipe", dizem os analistas.

O contrato prevê ainda pagamentos de 50 milhões de dólares (42,1 milhões de euros) a serem feitos mediante novas descobertas comerciais, até ao máximo de 100 milhões de dólares (84,2 milhões de euros), com a maioria das explorações a começarem no próximo ano.