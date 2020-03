Petróleo e pandemia deixam orçamento de Angola "de pantanas" - Economist A Economist Intelligence Unit (EIU) considerou hoje que a queda dos preços do petróleo e os efeitos da pandemia da covid-19 deixaram o orçamento de Angola "de pantanas", alertando para uma eventual reestruturação da dívida soberana. economia Lusa economia/petroleo-e-pandemia-deixam-orcamento-de_5e78a6249d64b9194ad68f46





"O recente surto do novo coronavírus e a quebra de relações entre a Arábia Saudita e a Rússia fizeram cair os preços do petróleo; como os hidrocarbonetos são a principal fonte de receita fiscal de Angola, a queda abrupta dos preços, combinada com a descida dos volumes de produção, vai afetar fortemente as receitas do país", escrevem os peritos da unidade de análise económica da revista britânica The Economist.

Na nota com o título "Orçamento de pantanas", enviada aos clientes e a que a Lusa teve acesso, os analistas escrevem que apesar de o acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI) dar algum respaldo ao país, "com o rácio da dívida face ao PIB nos 111% no final de 2019, o custo de servir a dívida é um componente significativo da despesa e é relativamente rígido, mas se o preço do petróleo continuar a cair, pode ser necessário reestruturar a dívida, e se Angola não for capaz de pagar, pode entrar em incumprimento financeiro".