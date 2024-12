O barril de crude do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou a sessão no International Exchange a cotar 1,79 dólares acima dos 71,83 com que encerrou as transações na segunda-feira.

O Brent, que finalizou a semana anterior com uma desvalorização superior a três por cento, recuperou hoje quase 2,5% a escassos dias da reunião plenária da Organização de Países Exportadores de Petróleo e seus aliados, o grupo designado OPEP+, em 05 de dezembro, em que se espera que decida a sua política comercial para 2025.

O principal ponto do encontro é o plano de aumentar a produção diária em 180 mil barris, que está previsto começar em 01 de janeiro. Porém, é muito provável que tenha o seu início adiado uma terceira vez, depois de duas tentativas falhadas desde outubro, devido a, entre outras preocupações, à procura de petróleo em países importadores como a China.

Além disto, a situação no Médio Oriente continua a preocupar os investidores, uma vez que apesar do cessar-fogo de 60 dias, no Líbano, anunciado por Israel, que provocou o alívio dos preços do barril, o facto de os ataques israelitas não terem parado, apesar da declaração da trégua, mantém latente o risco de agravamento da situação.

