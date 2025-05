O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), órgão responsável pela emissão de licenças ambientais, aprovou um plano de proteção e assistência à fauna afetada por derrames de petróleo apresentado pela Petrobras no âmbito do processo de licenciamento.

Segundo o órgão, em nota, o plano atende às exigências técnicas e agora serão realizadas simulações de resgate de animais para testar na prática a capacidade de resposta em caso de acidentes.

No entanto, o Ibama esclareceu que a aprovação do documento ainda não constitui uma autorização para a exploração de reservas na área e que isso dependerá da "verificação em campo" da viabilidade do plano de emergência.

A exploração petrolífera numa zona situada a cerca de 500 quilómetros da foz do Amazonas é vista com preocupação pelas organizações ambientais e por alguns membros do Governo, devido ao impacto que um derrame poderia ter num ecossistema sensível e extremamente importante.

De facto, um primeiro pedido de autorização foi rejeitado pelo Ibama em 2023, mas a Petrobras recorreu e apresentou novos documentos para tentar provar que a sua estratégia era segura.

O Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tem defendido repetidamente a necessidade de autorizar a Petrobras a explorar potenciais campos, argumentando que as receitas resultantes podem financiar a transição energética do país.

MIM // VQ

Lusa/Fim