A venda das 436,8 milhões de ações ordinárias da maior distribuidora de combustíveis do Brasil pode render 11,5 mil milhões de reais (1,9 mil milhões de euros) à Petrobras, levando-se em consideração o preço atual das ações.

O prospeto da oferta pública secundária ('follow on') da Petrobras foi apresentado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM, órgão regulador do mercado de ações no país), na noite de quinta-feira e divulgado hoje, num comunicado emitido pela Petrobras aos seus acionistas.

A petrolífera estatal é controlada pelo Governo brasileiro, mas tem ações negociadas nas bolsas de valores do Brasil, Nova Iorque e Madrid.

De acordo com a oferta da Petrobras, o preço final de cada ação ordinária da BR Distribuidora será definido em 30 de junho após a conclusão do processo de recolha de intenções de investimento junto dos investidores institucionais.

A venda dos títulos foi autorizada em agosto último pelo conselho de administração da Petrobras, que aguardava o momento mais adequado do mercado de capitais para anunciar a oferta.

Antiga subsidiária da Petrobras, fundada em 1971, a BR Distribuidora é a maior distribuidora de combustíveis do Brasil, com cerca de 7.700 postos de abastecimento em todos os estados do país.

Além da sua gigantesca rede de postos de abastecimento, a empresa conta com 85 bases de armazenamento de combustível, 13 depósitos de lubrificantes e 99 postos de abastecimento em aeroportos.

Em 2019, a Petrobras vendeu 33,75% de sua participação na BR Distribuidora, que era de 71,25%, por 9,6 mil milhões de reais (1,6 mil milhões de euro).

Com a próxima venda de ações, a estatal brasileira deverá diluir o seu controlo na BR Distribuidora e ficar com uma participação minoritária.

O processo de privatização da BR Distribuidora começou m 2017, quando a Petrobras fez uma oferta inicial de ações na qual vendeu 30% de sua participação por 5 mil milhões de reais (cerca de 843 milhões de euros).

Segundo a petrolífera brasileira, a venda das suas participações remanescentes na BR Distribuidora faz parte de um plano de desinvestimento para reduzir seu endividamento e melhorar o perfil financeiro da empresa.

O plano de desinvestimentos da Petrobras também prevê, para este ano, a venda de oito das refinarias que são responsáveis ??por metade da capacidade de refinação de petróleo do país.

