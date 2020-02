Peritos chamados a investigação parlamentar a três barragens em Cabo Verde Os deputados cabo-verdianos vão chamar ao parlamento os peritos envolvidos na construção de três barragens, no âmbito da comissão parlamentar de inquérito (CPI) criada para apurar responsabilidades e eventuais atos de gestão danosa naquelas empreitadas. economia Lusa economia/peritos-chamados-a-investigacao-parlamentar-a_5e3c29b0d617441277ac026a





Citado hoje numa nota da Assembleia Nacional, o presidente daquela CPI, Emanuel Barbosa, do Movimento para a Democracia (MpD, partido no Governo), referiu que serão ouvidos no parlamento os peritos que estiveram envolvidos nas obras, realizadas durante o Governo anterior, liderado pelo Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV).

O objetivo, disse, é ter "todos os elementos" para "apresentar um bom resultado à nação cabo-verdiana relativamente a todas as questões que têm a ver com a construção das três barragens".