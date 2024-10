"Nós estamos de acordo na vontade de ter um Orçamento do Estado viabilizado e evitar eleições antecipadas. Esse objetivo é partilhado por ambos. Disse que iria apresentar uma proposta irrecusável ao PS. Foi precisamente uam proposta irrecusável que o PS apresentou ao Governo", disse Pedro Nuno Santos ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, no debate quinzenal que decorre no parlamento.

Para o líder do PS, "radical é continuar a insistir numa medida que não é aceite por ninguém", referindo-se à medida do IRS Jovem.

"O centrista aqui sou eu, senhor primeiro-ministro", salientou.

JF // JPS

Lusa/fim