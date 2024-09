No discurso da `rentrée´ do PS, que decorreu no último dos cinco dias da Academia Socialista, em Tomar, Pedro Nuno Santos começou por dizer que "quem achava que o PS ia murchar passando para a oposição enganou-se", afirmando que o "PS está aqui pronto para o combate".

"Não é possível ignorar a agressividade com que um governo absolutamente minoritário tem atacado o PS. Um Governo que devia estar concentrado no futuro do país e na resolução dos seus problemas", criticou.

O líder do PS quis deixar claro que "não será pelo PS que os acordos celebrados entre o governo e os diferentes grupos profissionais da administração pública ficarão por cumprir".

"No caso de o Orçamento do Estado para 2025 não ser aprovado, estaremos disponíveis para aprovar um orçamento retificativo que garanta a execução desses acordos", reiterou.

Pedro Nuno Santos acusou o Governo de, "mais do que falar do futuro do país", concentrar-se em "reescrever a história dos últimos oito anos".

O secretário-geral do PS enfatizou que a atitude dos socialistas "tem sido de abertura e disponibilidade para encontrar soluções maioritárias para os problemas".

Como exemplos desta abertura, o líder do PS elencou esta questão do retificativo, o desbloqueio da eleição do presidente da Assembleia da República, a disponibilidade "para um acordo amplo para o setor da justiça" e, mais recentemente, a "abertura para viabilizar o Orçamento para 2025".

