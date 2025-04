O MNMC, que tem em curso um projeto de acesso à cultura para invisuais na cidade de Coimbra, desafiou o CTCV "a reproduzir modelos de algumas peças do seu acervo num material que reproduza as propriedades do material original da obra, que servirão como objetos táteis para melhor usufruição do conteúdo do museu a pessoas com deficiência visual", lê-se numa nota das duas entidades enviada hoje à agência Lusa.

O processo, considerado inovador, foi implementado numa primeira obra - o modelo em terracota da estátua equestre do rei D. José I (réplica do monumento original, da autoria de Machado de Castro, que está na Praça do Comércio, em Lisboa) -- e incluiu três fases: a digitalização em três dimensões (3D) da obra, a revisão do modelo daí resultante por modelação computacional e a impressão 3D em pedra cimentícia.

No âmbito deste projeto foi assinado um protocolo com o objetivo de ambas as entidades colaborarem na "capitalização das respetivas competências científicas, técnicas, materiais e humanas para a realização de atividades e projetos de interesse comum".

No documento, assinado por Jorge Marques dos Santos Sousa e António Sousa Lamas (administradores do CTCV) e Sandra Costa Saldanha (diretora do MNMC), aqueles dois organismos comprometem-se a estabelecer uma cooperação logística, possibilitando o benefício do potencial instalado em cada uma das entidades, relativo a equipamentos específicos para desenvolvimento de materiais pedagógicos destinados a pessoas com deficiência visual, como sejam os meios tecnológicos de reprodução de informação em suportes adequados.

Ao CTCV, que é um Centro de Tecnologia e Inovação, cumpre prestar apoio técnico e tecnológico ao MNMC e contribuir para a investigação aplicada e aplicação de tecnologia na execução de réplicas de peças museológicas.

Ao Museu Nacional de Machado de Castro incumbe assegurar serviços de tradução e produção de textos em 'braille', disponibilizar recursos humanos e técnicos "sempre que tal se torne útil à concretização de projetos do CTCV" e cooperar em outros projetos de investigação e de inovação em áreas relevantes para as duas entidades.

