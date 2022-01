"O Pavilhão de Portugal na Expo 2020 Dubai vai reabrir hoje o restaurante, ao jantar, e a experiência expositiva durante a tarde de amanhã [quinta-feira], assim estejam reunidas todas as condições de segurança", disse a AICEP, salientando que a "loja e cafetaria do pavilhão permanecem abertas aos visitantes", com atividades de promoção do país.

"As condições meteorológicas extraordinárias dos últimos dias no Dubai afetaram o sistema elétrico da experiência expositiva, predominantemente digital, e do restaurante, obrigando a um encerramento temporário para sua reparação e garantia da segurança dos visitantes e clientes", explica a AICEP.

Tanto o restaurante como a experiência expositiva estavam encerrados desde 01 de janeiro.

"O Centro Nacional de Meteorologia dos Emirados Árabes Unidos registou chuvas fortes, trovoada e granizo, numa intempérie que, infelizmente, também afetou pavilhões de outros países na Expo 2020 Dubai, com quem nos solidarizamos", acrescenta a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal.

"A equipa do Pavilhão de Portugal trabalha para garantir que os visitantes tenham uma experiência completa e segura", remata.

De acordo com o The National, título publicado nos Emirados Árabes Unidos, vários pavilhões da Expo Dubai foram afetados pelas fortes chuvas que assolaram o Dubai nos últimos dias.

De acordo com o jornal, alguns pavilhões encerraram temporariamente para reparações dos danos causados pelo mau tempo, sendo que na segunda-feira o Pavilhão da Bélgica esteve encerrado.

A Lusa contactou na segunda-feira a organização da Expo 2020 Dubai a questionar sobre o impacto das fortes chuvadas nos pavilhões e quantos tiveram de encerrar, mas até ao momento não obteve resposta.

A Expo 2020 é a primeira exposição mundial realizada na região do Médio Oriente, África e Sul da Ásia (MEASA, na sigla inglesa), arrancou no Dubai em outubro de 2021 e decorre até final de março.

Pela primeira vez na história da exposição mundial, todos os países participantes têm o seu próprio pavilhão, no total de 192.

