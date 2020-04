"De uma forma geral, segundo constatamos, as empresas estão neste momento a funcionar em apenas 25% do seu potencial", afirmou Bernardo Cumaio, presidente do pelouro de política financeira da CTA, em conferência de imprensa.

Bernardo Cumaio frisou que a pandemia provocada pelo novo coronavírus provocou um abrandamento substancial do nível de atividade produtiva e pode afetar significativamente o crescimento da economia e a estabilidade dos postos de trabalho.

Citando dados do Governo moçambicano, Cumaio apontou que mais de 364 empresas suspenderam a atividade, afetando mais de 10 mil postos de trabalho, principalmente, no setor de hotelaria e restauração.

Para conter a desaceleração da atividade produtiva, o executivo deve flexibilizar o acesso aos apoios que aprovou para o setor privado, assinalou o dirigente da CTA.

O executivo, prosseguiu, deve agilizar o acesso das empresas à linha de financiamento de 500 milhões de dólares (463,1 milhões de euros) criada para assegurar maior disponibilidade de divisas no mercado e responder às necessidades de importações urgentes de produtos essenciais para mitigação e combate aos efeitos negativos da covid-19.

"Face à constatação da escassez de divisas no mercado, a CTA considera necessário encontrar melhores práticas de intervenção no mercado cambial para uma melhor operacionalização desta medida e assegurar o acesso das empresas às divisas", destacou.

A venda direta no mercado monetário interbancário seria a opção mais adequada, continuou Bernardo Cumaio.

Moçambique encontra-se em estado de emergência desde o dia 01 deste mês até ao próximo dia 30, no âmbito da prevenção da covid-19 e ainda não está claro se haverá um alargamento da medida.

Durante esse período, o ensino, entretenimento e atendimento público, em muitas instituições do Estado, estão fechados.

As empresas devem ter apenas um terço do seu pessoal em serviço, obrigando-se a trabalhar em regime de rotatividade.

Moçambique tem oficialmente 46 casos positivos de infeção pelo novo coronavírus, mas ainda não registo de mortes.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou cerca de 200 mil mortos e infetou mais de 2,7 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Mais de 720 mil doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

