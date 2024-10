"Até às 18:00, foram vendidas 2.230 assinaturas deste novo passe", anunciou, em comunicado, a CP.

O passe ferroviário verde, que veio substituir o ferroviário nacional, permite viagens em comboios regionais, interregionais (2.ª classe), urbanos de Lisboa e Porto (fora das áreas cobertas pelos passes intermodais metropolitanos), urbanos de Coimbra e intercidades (2.ª classe, com reserva de lugar obrigatória e antecipada).

"Com o lançamento do passe ferroviário verde, fica reforçado o papel da empresa como promotora da mobilidade verde e do transporte ferroviário como a melhor opção para reduzir a pegada ecológica, enquanto se proporcionam viagens acessíveis e cómodas a todos os passageiros", sublinhou.

O passe tem o valor de 20 euros para 30 dias consecutivos de utilização, mas pode também ser adquirido para 60 e 90 dias, por 40 e 60 euros, respetivamente, e é carregado no Cartão CP que, segundo o 'site' da transportadora, tem um custo de seis euros (três euros para estudantes).

A CP vai ser compensada em 18,9 milhões de euros anuais, via contrato de serviço público com o Estado, pela perda de receita que vai ter com a entrada em vigor do passe ferroviário verde.

Segundo o Governo, estima-se que este novo passe abranja 29,9 milhões de passageiros.

