Parlamento moçambicano começa hoje debate do Orçamento do Estado de 2020 O parlamento de Moçambique começa hoje o debate do Plano Económico e Social (PES) e do Orçamento do Estado (OE) de 2020, num contexto em que o executivo foi obrigado a rever as contas, devido à pandemia de covid-19.





As propostas do PES e do OE projetam um Produto Interno Bruto (PIB) de 2,2%, após uma versão inicial aprovada pelo Conselho de Ministros apontando para 4,8%.

A taxa de inflação anual prevista é de 6,6%.