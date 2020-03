Parceiros sociais voltam hoje a discutir acordo sobre competitividade e rendimentos Os parceiros sociais e o Governo voltam hoje a reunir-se na Concertação Social, em Lisboa, para continuarem a discutir o acordo de médio prazo sobre competitividade e rendimentos. economia Lusa economia/parceiros-sociais-voltam-hoje-a-discutir_5e688743fed2021973a9ad5b





A reunião da Concertação Social desta tarde, que decorre no Conselho Económico e Social (CES), em Lisboa, é a quinta sobre o tema, tendo a discussão começado no final de novembro com o Governo a traçar como objetivo aumentos salariais no setor privado superiores à soma da inflação e da produtividade, apontando para 2,7% em 2020, 2,9% para 2021 e 2022 e 3,2% para 2023.

A maioria dos parceiros sociais -- tanto sindicais como patronais - manifestou-se contra o referencial de aumentos indicado pelo Governo e o valor acabou por deixar de constar nos documentos seguintes do executivo.

O documento apresentado pelo Governo na última reunião, no dia 12 de fevereiro, voltou a merecer as críticas dos parceiros, que consideraram-no genérico, sem medidas concretas.

As reuniões sobre o acordo de médio prazo realizam-se de 15 em 15 dias na Concertação Social, com o Governo a esperar concluir o acordo ainda no primeiro trimestre do ano.

Em causa estão 11 pontos para discussão, entre os quais a valorização dos salários e dos jovens qualificados, os rendimentos não salariais, a formação profissional e a qualificação, a fiscalidade e o financiamento, a conciliação da vida pessoal, familiar e profissional, a coesão territorial, a simplificação administrativa e a demografia.

