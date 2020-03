Pandemia tornou claro que Macau não pode depender só do jogo -- Deputados Vários deputados de Macau afirmaram hoje que o surto de Covid-19 demonstrou que o território não pode depender apenas da indústria do jogo, apelando para a urgência da diversificação da economia na capital mundial do jogo. economia Lusa economia/pandemia-tornou-claro-que-macau-nao-pode_5e6f4f8bb06c74195b1fd98b





"A diversificação adequada da economia e a alteração dessa dependência num único setor económico são assuntos que têm de ser resolvidos com urgência", afirmou o deputado Ho Ion Sang, na primeira reunião plenária da Assembleia Legislativa (AL) de Macau desde 20 de janeiro, altura em que os trabalhos foram suspensos devido à pandemia do novo coronavírus.

"Apenas com a diversificação económica é que Macau pode dispersar os riscos da recessão económica", sublinhou o mesmo deputado.

Devido às medidas de prevenção da propagação da pandemia Covid-19, todos os deputados usam máscara, respeitam a distância entre si. Antes de entrar, a temperatura corporal foi medida e apresentaram uma declaração de saúde, preenchida 'online', medidas em vigor em qualquer serviço público de Macau.

"A situação epidémica do novo tipo de coronavírus (...) causou um impacto substancial para a economia de Macau, que depende muito do setor predominante, daí ser maior a urgência da diversificação adequada da economia", adiantou o deputado Ip Sio Kai.

Macau, que nas últimas semanas levantou muitas das restrições impostas para combater o novo coronavírus, teve os casinos do território encerrados em fevereiro durante duas semanas.

Em fevereiro, o território sofreu perdas históricas nas receitas do jogo de menos 87,8% em relação a igual período de 2019.

Se em fevereiro de 2019 as operadoras de jogo tinham arrecadado 25,37 mil milhões de patacas (2,87 mil milhões de euros), agora a receita bruta mensal ficou-se pelos 3,1 mil milhões de patacas (350 milhões de euros).

Com os vistos turísticos da China para Macau suspensos, as empresas do território que vivem sobretudo do turismo chinês sofreram uma forte queda nas receitas, com o Governo a estimar um défice de 40 mil milhões de patacas (cerca de 4,5 mil milhões de euro) este ano.

"Não é nada otimista se, a curto prazo, Macau depender apenas do aumento da procura interna para recuperar a economia, pois recebia anualmente mais de 30 milhões de visitantes. O interior da China é a fonte principal de turistas e ainda não há um prazo para a retoma do visto individual, por isso é difícil para o setor do turismo e do jogo recuperarem completamente", sublinhou o deputado Wai Sai Man.

Além do impacto da Covid-19, "o maior problema que Macau enfrenta é como concretizar a diversificação adequada da economia", acrescentou. "Macau não pode deixar de ter indústrias", frisou.

O deputado apelou ao Governo para ter coragem para enfrentar este problema "profundo".

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 6.400 mortos em todo o mundo.

