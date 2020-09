O governante anunciou a decisão em conferência de imprensa, à margem de um encontro com os deputados da Comissão do Plano e Orçamento (CPO) do parlamento.

"Naturalmente, quando há quebra de receita, há sempre uma necessidade de rearranjarmos as prioridades, para que os grandes objetivos [macroeconómicos] não sejam fortemente afetados", declarou Maleiane.