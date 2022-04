Padarias moçambicanas consideram "inevitável" aumento do preço do pão

A Associação Moçambicana de Panificadores (Amopão) alertou hoje ser "inevitável" a subida do preço de pão face ao agravamento do custo da farinha de trigo, pedindo ao Governo o alívio dos encargos com a importação e processamento desta matéria-prima.