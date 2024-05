Em comunicado, o Pacto Climático Europeu (PCE) afirma que os entraves ao crescimento da mobilidade ativa na AML são "consequência da falta de investimento das câmaras em infraestruturas para a mobilidade suave".

"Na Área Metropolitana de Lisboa quase não há infraestruturas para a bicicleta enquanto meio de transporte", afirma António Gonçalves Pereira, embaixador em Portugal do Pacto Climático Europeu e coordenador da Ecomood Portugal.

De acordo com o responsável, a razão para uma das principais ciclovias ser à beira do Tejo, apesar de concordar com a sua localização, prende-se, "precisamente, com a visão das bicicletas enquanto meio de lazer, e não enquanto meio de deslocação preferencial para as pendulações casa-trabalho e casa-escola ou universidade".

Desta forma, o PCE quer uma "maior comunicação entre as diferentes ciclovias dentro das cidades, com mais ligações às ciclovias dos concelhos vizinhos e mais ligações aos comboios, metro e autocarros com parques de estacionamento específicos para velocípedes".

Segundo o PCE, apesar de a Câmara Municipal de Lisboa ter anunciado um novo investimento de 13 milhões de euros em ciclovias, o organismo, cujas atividades são coordenadas pela associação ambientalista ZERO, considera que esse investimento "só por si, não garante a boa ligação entre os troços cicláveis, nem a segurança dos ciclistas face ao automóvel".

Além disso, refere também que o investimento não garante a "integração efetiva da bicicleta no sistema de transportes que liga os 18 concelhos da Área Metropolitana de Lisboa".

"Era fundamental que o plano anunciado para Lisboa contivesse uma visão intermunicipal e intermodal", afirma António Gonçalves Pereira, adiantando que esta é uma atribuição que cabe ao Conselho Metropolitano de Lisboa.

"Só com a articulação entre os investimentos que vão ser realizados em Lisboa e os que têm de ser realizados noutros municípios, poderá ser incentivada a utilização da bicicleta como meio de transporte preferencial para centenas de milhar de movimentos pendulares diários entre os concelhos onde residem os habitantes da Área Metropolitana de Lisboa", conclui.

O Pacto Climático Europeu é uma iniciativa central do Pacto Ecológico Europeu promovido pela União Europeia, com o objetivo de mobilizar as comunidades na Europa para os investimentos, atividades e processos que sejam progressivamente menos dependentes dos combustíveis fósseis e da emissão de gases com efeito de estufa, promovendo a transição para modos de vida mais seguros e saudáveis e para uma economia sustentável.

A Câmara de Lisboa anunciou a 23 de maio um investimento de 13 milhões de euros para aumentar a rede ciclável de Lisboa em 90 quilómetros até ao final de 2025.

De acordo com o plano ciclável municipal, Lisboa passará de uma rede ciclável com os atuais 173 quilómetros para um total de 263, estando prevista a construção de mais 56 ciclovias de ligação, com o objetivo de "melhorar e ligar melhor a infraestrutura já construída na cidade", disse, na altura da apresentação do plano, o vice-presidente da autarquia, Filipe Anacoreta Correia.

RCP // JPS

Lusa/Fim