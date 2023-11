Às 11:20 em Lisboa, a onça de ouro estava a subir 0,65% para 2.013,79 dólares, contra 2.000,82 dólares na sexta-feira.

No acumulado do ano, o ouro está a subir pouco mais de 10%, depois de ter terminado dezembro de 2022 nos 1.824,02 dólares a onça.

O ouro já atingiu a marca dos 2.000 dólares no final de outubro, tendo terminado a 2.006,37 dólares no dia 27 daquele mês.

A recuperação do ouro, considerado um ativo de refúgio, deve-se ao enfraquecimento do dólar, segundo o Financial Times, que sublinha que este mês o dólar caiu cerca de 3% em relação a um cabaz de outras moedas.

Sergio Avila, analista do IG, citado pela Efe, observou na semana passada que o ouro já estava a rondar os 2.000 dólares por onça, aproximando-se dos picos de maio, um cenário que mantinha os investidores em constante avaliação das políticas monetárias.

"No entanto, é prematuro considerar esta situação como uma recuperação sustentada que manterá o ouro acima da marca dos 2.000 dólares. O metal precioso permanece nessa fronteira-chave, já que as expectativas de que o Reserva Federal dos EUA (Fed) interrompa o aumento das taxas mantêm o dólar e os rendimentos do Tesouro dos EUA sob controlo", contextualizou Avila num relatório divulgado na quarta-feira.

