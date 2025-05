Às 11:00 em Lisboa, o preço do ouro descia 3,23% para 3.217,58 dólares, embora após o anúncio do referido acordo, poucos minutos depois das 8:00, tenha caído ainda mais acentuadamente, para 3.216,29 dólares.

E isto depois de os EUA e a China terem anunciado uma redução das tarifas. Concretamente, as tarifas chinesas passarão de 125% para 10% sobre os produtos norte-americanos nos próximos 90 dias.

Os EUA farão o mesmo, passando de 145% para 30% sobre os produtos chineses, como parte dos termos acordados durante o fim de semana para travar a nova guerra comercial que estalou este ano.

As reduções tarifárias acordadas pela China e pelos EUA entrarão em vigor em 14 de maio.

O acordo acima mencionado entre as duas principais potências comerciais impulsiona o dólar, afetando os preços dos metais em geral.

O ouro também desce com a diminuição das tensões geopolíticas, na sequência do cessar-fogo acordado entre a Índia e o Paquistão, enquanto a Rússia e a Ucrânia podem reunir-se esta quinta-feira em Istambul para iniciar uma via diplomática para a resolução do conflito.

Com a queda de hoje, o ouro está a afastar-se do atual máximo histórico, de 3.414,65 dólares, verificado em 21 de abril

MC // CSJ

Lusa/Fim