Após entregar a proposta do Governo do OE2022, já depois das 23:30, ao presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, João Leão falou aos jornalistas nos Passos Perdidos do parlamento.

"Permite-nos construir um orçamento centrado na recuperação económica e social do país. É um orçamento, em primeiro lugar, apostado no relançamento desta atividade económica com mais investimento, com mais investimento público e mais investimento privado", enfatizou.

Nas palavras do ministro "o orçamento do próximo ano é o orçamento do investimento".

JF // JPS

Lusa/fim