De acordo com o comunicado da FPF, o exercício da próxima época contempla "rendimentos na ordem dos 102 ME", sendo que o 'bolo' principal provem de "contratos televisivos, publicidade e patrocínios", a rondar os 40 ME.

Embora não tenha revelado o valor total dos gastos previstos, a FPF refere que as despesas "mais relevantes resultam das seleções nacionais (28,6 ME)".

Em declarações reproduzidas na página oficial, o presidente do organismo, Fernando Gomes, lembrou "as extraordinárias dificuldades provocadas por dois anos de pandemia" e apelou ao "reforço da aposta no [setor] feminino, que cresceu 12%", considerando-o um "vetor fundamental para o futuro" da modalidade.

