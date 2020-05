De acordo com a deliberação da Agência Reguladora Multissetorial da Economia (ARME), publicada em 27 de maio e à qual a Lusa teve hoje acesso, os indicadores e estudos nacionais têm vindo a demonstrar que o setor das telecomunicações "tem condicionado o desempenho da economia" de Cabo Verde desde o primeiro trimestre de 2016, "na medida que tem contribuído negativamente para o crescimento do Produto Interno Bruto [PIB]" do país.

"Essa diminuição nos resultados é consistente com a quebra sentida ao longo dos últimos anos" na designada ARPU (ou receita média por utilizador) dos operadores do setor das comunicações eletrónicas, nomeadamente no mercado móvel -- Cabo Verde conta apenas com duas operadoras da rede móvel -, "levando em consideração os custos suportados pelas empresas em contradição com o aumento crescente do volume de tráfego de voz e dados", acrescenta a deliberação.