O resultado representa uma melhoria de 36,3% face ao prejuízo de 4,8 mil milhões de reais (895 milhões de euros) no terceiro trimestre de 2021.

A receita líquida registada pela empresa no terceiro trimestre foi de 2,7 mil milhões de reais (503 milhões de euros), dado que indica um pequeno crescimento de 0,3% face ao segundo trimestre do ano e uma queda de 38,7% sobre a receita de 4,5 mil milhões de reais (840 milhões de euros) registado no mesmo período de 2021.

O resultado decorreu principalmente da conclusão das alienações da venda da rede móvel da empresa às operadoras Telefônica Vivo, Claro e TIM.

A empresa também frisou que o terceiro trimestre do ano marcou o início do novo modelo operacional, com crescimento nas receitas obtidas nos segmentos de fibra ótica e serviços para empresas.

Essas operações continuadas da Oi registaram aumento de 10% nas receitas no terceiro trimestre, totalizando 2,4 mil milhões de reais (447 milhões de euros).

O resultado operacional da empresa bruto, medido pelo EBITDA (Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização), alcançou 168 milhões de reais (31,3 milhões de euros), uma queda de 88,5% face ao mesmo período do ano anterior (1,4 mil milhões de reais ou 261 milhões de euros).

Já a dívida líquida da Oi no terceiro trimestre alcançou 18,3 mil milhões de reais (3,4 mil milhões de euros), uma queda de 38,7% face à dívida de 29,8 mil milhões de reais (5,5 mil milhões de euros) no mesmo período do ano anterior.

