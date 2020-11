A Wynn, que opera dois casinos na capital do jogo mundial e cuja maioria do capital é norte-americano, registara lucros no terceiro trimestre do ano passado de 104,1 milhões de dólares (88 milhões de euros).

Devido ao impacto da pandemia de covid-19 na economia, a empresa já apresentara perdas líquidas de 351,5 milhões de dólares (297,1 milhões de euros) no trimestre anterior, um resultado negativo sem precedentes.

Contudo, apesar das perdas neste último trimestre, o diretor executivo da Wynn Resorts, Matt Maddox, destacou o facto de estarem a ser levantadas algumas das restrições fronteiriças em Macau, que respondem à dependência do território ao mercado turístico da China continental, o que tornou possível à operadora atingir o ponto de equilíbrio no EBITDA (lucros antes de impostos, juros, amortizações e depreciações).

No início de outubro, dados da Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos indicavam que as receitas do jogo em Macau tinham caído 90% em setembro, em relação a igual período de 2019, e que, nos primeiros nove meses do ano, as perdas dos casinos em relação ao ano anterior tinham sido de 82,5%.

Capital mundial do jogo, Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal. Três concessionárias (Sociedade de Jogos de Macau, Galaxy e Wynn) e três subconcessionárias (Venetian, MGM e Melco) exploram casinos naquela que é muitas vezes apelidada de Las Vegas da Ásia, mas que há muito ultrapassou as receitas dos casinos registadas na cidade norte-americana.

Macau, que registou 46 infetados, mas não tem nenhum caso ativo nem detetou qualquer surto local, foi dos primeiros territórios a sofrer o impacto da crise económica motivada pela pandemia de covid-19.

