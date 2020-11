No mesmo período do ano passado, o grupo tinha registado um lucro líquido 83,2 milhões de dólares (71,1 milhões de euros).

Macau, que registou 46 infetados, mas não tem nenhum caso ativo nem detetou qualquer surto local, foi dos primeiros territórios a sofrer o impacto da crise económica motivada pela pandemia de covid-19.

As restrições fronteiriças e as medidas preventivas quase paralisaram a economia, cujo motor é o jogo, com os casinos a registarem prejuízos sem precedentes.

Os vistos individuais e de grupo da China continental para o território, suspensos desde o início da pandemia, foram retomados no dia 23 de setembro, sendo que estes resultados trimestrais (até 30 de setembro) não demonstram ainda os putativos ganhos que esta medida poderá vir a ter na economia de Macau, altamente dependente do turismo chinês.

No comunicado divulgado hoje, o grupo com quatro casinos em Macau indicou ainda que o prejuízo operacional no terceiro trimestre de 2020 foi de 275 milhões de dólares (235 milhões de euros) e que a receita operacional foi de 210 milhões de dólares (179 milhões de euros), menos 85% do que o registado de janeiro a março de 2019.

"A covid-19 e as subsequentes restrições de viagem continuam a ter um impacto negativo significativo no nosso desempenho operacional e financeiro. Apesar disso, os nossos resorts integrados registaram uma recuperação moderada nos níveis de negócios durante o terceiro trimestre, beneficiando da retoma parcial das operações de casino em Chipre e Manila, bem como da retoma gradual da emissão de vistos pelas autoridades chinesas continentais ao abrigo do Sistema de Visitas Individuais (IVS)", afirmou o presidente executivo da Melco Resorts, Lawrence Ho, filho do magnata do jogo de Macau Stanley Ho.

Por essa razão, o grupo anunciou ainda perdas no EBITDA (lucros antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) de 76,7 milhões de dólares (65,5 milhões de euros),

Os casinos de Macau tinham fechado 2019 com receitas de 292,4 mil milhões de patacas (cerca de 24,7 mil milhões de euros).

Capital mundial do jogo, Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal. Três concessionárias (Sociedade de Jogos de Macau, Galaxy e Wynn) e três subconcessionárias (Venetian, MGM e Melco) exploram casinos naquela que é muitas vezes apelidada de Las Vegas da Ásia, mas que há muito ultrapassou as receitas dos casinos registadas naquela cidade norte-americana.

