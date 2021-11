No primeiro trimestre de 2021, o grupo, com seis casinos em Macau, tinha apresentado 859 milhões de dólares de Hong Kong (91,5 milhões de euros) de EBITDA, quando no segundo trimestre registara 1,1 mil milhões de dólares de Hong Kong (122 milhões de euros).

Ainda assim, o resultado apresentado hoje à bolsa de Hong Kong demonstra uma melhoria face ao período homólogo de 2020, quando a Galaxy tinha registado um EBITDA negativo de 943 milhões de dólares de Hong Kong (104 milhões de euros).

A operadora de jogo divulgou ainda receitas de 4,2 mil milhões de dólares de Hong Kong (467 milhões de euros), um aumento homólogo de 176%, mas uma diminuição de 23% em relação ao segundo trimestre de 2021.

Macau é um dos únicos territórios no mundo que continua a apostar numa política de casos zero. Desde o início da pandemia, o território registou apenas 77 casos da doença.

A entrada em Macau, de fora da China continental, só não está vedada a residentes, e, mesmo esses, têm de fazer pelo menos 21 dias de quarentena obrigatória dentro de um quarto de hotel, mesmo que estejam vacinados e apresentem teste com resultado negativo.

No ano passado, devido ao impacto causado pela pandemia de covid-19, os casinos em Macau terminaram 2020 com receitas de 60,4 mil milhões de patacas (6,5 mil milhões de euros), uma quebra de 79,3% em relação ao ano anterior.

O jogo representa cerca de 80% das receitas do Governo e 55,5% do PIB de Macau, numa indústria que dá trabalho a mais de 80 mil pessoas, ou seja, a 17,23% da população empregada.

Na capital mundial do jogo existem três concessionárias (Sociedade de Jogos de Macau, Galaxy e Wynn Resorts) e três subconcessionárias (Venetian [Sands], MGM Resorts e Melco).

Nos últimos oito anos, Macau, o único local na China onde o jogo em casino é legal, passou de 11 para os atuais 42 casinos e gera significativamente mais receitas do que a indústria do jogo em Las Vegas, nos Estados Unidos.

MIM (JMC) // PTA

Lusa/Fim