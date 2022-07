No primeiro trimestre do ano passado, a Sands China contabilizara um prejuízo de 166 milhões de dólares (163 milhões de euros), mas o cenário também é negativo quando se compara com o trimestre anterior deste ano, quando a operadora registou perdas de 336 milhões de dólares (330 milhões de euros).

E o desempenho da Sands China nos primeiros três meses de 2022 já era pior do que o do último trimestre de 2021 e do que aquele verificado em igual período do ano passado.

Em 2021, a Sands China registou um prejuízo de 1,05 mil milhões de dólares (1,03 mil milhões de euros).

A economia de Macau, fortemente dependente dos casinos e do turismo chinês, sofreu uma redução significativa de visitantes, uma situação agravada com o atual surto de covid-19, que levou mesmo as autoridades a decretarem um confinamento parcial.

Capital mundial do jogo, Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal.

Operam no território três concessionárias, Sociedade de Jogos de Macau, fundada pelo magnata Stanley Ho, Galaxy, Wynn, e três subconcessionárias, MGM, Venetian e Melco.

