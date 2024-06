De acordo com os dados provisórios avançados pela Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), a taxa de ocupação das unidades de alojamento foi de 74,5% em maio, quando no mesmo mês de 2023 tinha sido de 70,6%.

Segundo o resumo mensal da evolução da hotelaria elaborado pela AHETA, os mercados que registaram maiores crescimentos homólogos foram o holandês e o irlandês, com mais 1,5 pp, e o alemão, com mais 0,8 pp.

As maiores descidas em comparação com maio de 2023 foram registadas no mercado francês (-1,3 pp) e no belga (-0,4 pp).

Por outro lado, a estadia média foi de 4,4 noites na hotelaria algarvia, 0,2 acima da verificada no mês homólogo de 2023.

As estadias médias mais prolongadas foram registadas no mercado holandês (6,9 noites), no alemão (5,8) e no irlandês (5,4).

