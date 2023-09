No seu relatório de perspetivas publicado hoje, a OCDE aumenta em 1,5 pontos percentuais a sua previsão de crescimento para o Brasil para 2023, face a projeção divulgada em junho (1,7%) e colocou o crescimento da economia do país sul-americano ligeiramente acima da média das 20 maiores economias do mundo (3,1%).

"Entre as economias emergentes do G20, as surpresas de crescimento têm sido, na sua maioria, positivas até agora este ano, especialmente no Brasil, ajudado por resultados agrícolas favoráveis relacionados com o clima, na Índia e na África do Sul", diz a OCDE num relatório sobre as perspetivas da economia global.

Para 2024 a subida nas previsões de crescimento é de cinco décimas em relação ás feitas três meses atrás, passando de 1,2% para 1,7%. Nesse caso, porém, o Brasil permanece um ponto abaixo do crescimento esperado para o conjunto das 20 maiores economias do mundo.

A OCDE também melhorou as suas expectativas sobre a inflação no Brasil, já que estima agora que este ano os preços terão reajustes de 4,9%, sete décimas menos do que estimava em junho, e de 3,6% no próximo ano, menos 1,1 pontos percentuais.

CYR // ANP

Lusa/Fim