"No âmbito da reestruturação da TVI, o Conselho de Administração decidiu nomear o jornalista Nuno Santos para liderar a direção de informação da TVI, acumulando essa tarefa com a Direção da CNN Portugal", lê-se no comunicado.

"A nova estrutura de direção será anunciada em breve e o nome do diretor agora indigitado será comunicado à ERC [Entidade Reguladora para a Comunicação Social] dentro dos prazos legais", acrescenta a Media Capital.

O Conselho de Administração da Media Capital, liderado por Mário Ferreira, "agradece à direção cessante a dedicação ao longo dos últimos 18 meses", com "uma particular palavra de agradecimento (...) dirigida a Anselmo Crespo, com quem o grupo continua a contar".

O jornalismo "da TVI é uma parte essencial da matriz do canal e do grupo Media Capital e queremos que assim continue a ser", remata a administração.

A Lusa tinha contactado a Media Capital na terça-feira para obter informação sobre as mudanças que estão a decorrer, tendo fonte oficial respondido: "Na altura devida, faremos comunicado".

Em 18 de julho de 2020, a Media Capital anunciou a contratação de Anselmo Crespo para diretor de informação da TVI, com entrada em funções em 01 de setembro.

