A entrada de 2.528.011 visitantes no território representa "uma recuperação de 91,4% do número" verificado no mesmo mês de 2019, ainda antes da pandemia da covid-19, disse a Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

Depois de três anos de rigorosas restrições devido à pandemia, o território reabriu as fronteiras a todos os estrangeiros, incluindo turistas, a partir do início do ano passado.

No mês em análise, os números dos excursionistas (1.308.147) e dos turistas (1.219.864) subiram, em termos anuais, 15,6% e 4,3%, respetivamente, referiu a DSEC, em comunicado.

Já entre janeiro e setembro, o número de visitantes em Macau totalizou 25.920.914, mais 30,1% face ao período homólogo de 2023.

A maioria dos visitantes registados nos nove primeiros meses do ano chegou do interior da China: 18.217.413, ou mais 36,3% em termos anuais, acrescentou.

