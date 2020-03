Novo regime de 'lay-off' alterado pode abranger mais empresas

O acesso ao novo regime de 'lay-off' aprovado no âmbito das medidas relacionadas com a pandemia Covid-19 foi alterado e deverá abranger mais empresas, segundo uma portaria do Ministério do Trabalho publicada hoje.

economia

Lusa

economia/novo-regime-de-lay-off-alterado-pode-abranger_5e725b9e9d64b9194ad41db1