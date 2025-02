Segundo o banco central, para esta subida contribuiu sobretudo o crédito concedido a pessoas com menos de 35 anos, que representou 47% do montante de novos contratos para habitação própria permanente entre agosto e dezembro do ano passado.

No verão passado, entrou em vigor a legislação que isentou de IMT e imposto de selo a compra de primeira habitação por pessoas até 35 anos.

