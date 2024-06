"A visita do primeiro-ministro é uma oportunidade valiosa para discutir áreas de cooperação entre a Nova Zelândia e a China", disse o líder conservador, em comunicado, acrescentando "estar ansioso para receber" Li no país.

O "número dois" do Governo chinês deve chegar à Nova Zelândia "ainda esta semana", estando já marcados um jantar oficial e uma série de reuniões bilaterais, disse Luxon.

Esta é a primeira visita de um primeiro-ministro da China à Nova Zelândia desde 2017, mas acontece depois de vários dirigentes governamentais chineses terem passado pelo país.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, fez uma visita rápida a Wellington no início de 2024.

A China é o maior parceiro comercial da Nova Zelândia, com consumidores chineses apreciadores de carne, vinho e leite neozelandeses.

Wellington é há muito tempo um dos parceiros mais próximos de Pequim entre as democracias ocidentais.

Mas as relações entre os dois países tornaram-se tensas nos últimos anos, à medida que a China procura expandir o poder militar e diplomático no Pacífico.

No início de maio, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Nova Zelândia, Winston Peters, expressou preocupação com a crescente influência da China na segurança do Pacífico e alertou para o risco "de desestabilização" na região.

A Nova Zelândia, nação com uma forte política antinuclear, está a ponderar aderir ao acordo AUKUS, assinado em 2021 entre Camberra, Londres e Washington e fortemente criticado por Pequim, que inclui o desenvolvimento e aquisição de submarinos nucleares pela Austrália.

