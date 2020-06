"Os abusos serão maiores", denunciou à Lusa a presidente da União Progressista dos Trabalhadores Domésticos de Macau, Jassy Santos.

Com esta nova lei, criticou, os trabalhadores não residentes vão despender muito mais dinheiro para poderem trabalhar no território, já que para alterarem o visto têm de sair de Macau.

Mas não só: "as agências [de trabalho] vão cobrar o dobro do que cobram", disse Jassy Santos.

Na opinião da presidente associativa pode ainda haver um problema relacionado com o tipo de trabalho que as pessoas vão fazer, já que como estão fora do território terão de confiar no empregador relativamente ao trabalho para o qual vão ser contratados.

A nova lei de contratação de trabalhadores não-residentes, aprovada na terça-feira por unanimidade na Assembleia Legislativa de Macau, visa "resolver a questão da entrada em Macau de não residentes na qualidade de turista adquirindo posteriormente o estatuto de TNR [Trabalhador Não Residente].

Ainda na nota justificativa, as autoridades de Macau apontam que esta questão tinha de ser resolvida, porque após a cessação dos contratos de trabalho há casos de não residentes a "aproveitarem o restante período legal de permanência para continuar em Macau à procura de emprego (...) podendo até ser uma fonte oculta para o excesso de permanência dos não residentes, 'trabalho ilegal', ou outro tipo de infrações".

Esta nova lei tem impacto direto em milhares de trabalhadores não especializados ou domésticos.

