Pelas 14:45 horas em Lisboa, o Dow Jones Industrial perdia 1%, para 25.893.37 pontos, enquanto o S&P 500 cedia 0,67%, para 3.109,60 pontos e o índice tecnológico Nasdaq recuava 0,19%, para 10.112,45 pontos.

Os investidores "estão preocupados" com os novos surtos da covid-19 por todo o mundo, consideram os analistas citados pela agência de informação Bloomberg, uma vez que poderão "afetar a recuperação" da economia global, numa altura em que estão a ser aliviadas as medidas de confinamento e as restrições impostas.

Os títulos de empresas ligadas ao setor de viagens e outras que beneficiam da retoma progressiva da economia estão a ser mais penalizadas.

O tecnológico Nasdaq estava a cair pouco no início da sessão, uma vez que os investidores estão a favorecer empresas com "balanços sólidos e boas perspetivas de crescimento" no mercado doméstico.

As ações da Zoom Technologies e a Peloton Interactive, por sua vez, estão a registar ganhos.

O sentimento do mercado "está a tornar-se mais negativo com a preocupação de que a expansão do novo coronavírus possa levar os decisores políticos a desacelerar o ritmo ou a reverter a reabertura de negócios", disseram ainda os analistas, lembrando que ao mesmo tempo existe também a possibilidade de regressarem as tensões comerciais entre os Estados Unidos e a União Europeia.

"Os surtos lembraram aos mercados, de forma desagradável, que a pandemia está longe de terminar e que a recuperação económica pode ser mais lenta que o esperado", disse Mobeen Tahir, investigador associado da WisdomTree, em Londres.

No entanto, realçou que a crise só se tornaria grave "se as taxas de infeção subissem para níveis alarmantes e os encerramentos fossem de novo aplicados".

O Governo dos Estados Unidos está a pensar aplicar novas taxas alfandegárias no valor de 3,1 mil milhões de dólares às exportações de França, Alemanha, Espanha e do Reino Unido.

O representante do Comércio norte-americano quer impor novas taxas alfandegárias sobre as exportações europeias, nomeadamente de azeitona, cerveja, gim e camiões, bem como aumentar os impostos sobre produtos como as aviões e latícinios, num aviso que foi dado a conhecer na noite de terça-feira.

Entretanto, o preço do barril de petróleo WTI desceu abaixo dos 40 dólares, enquanto o preço do ouro se manteve nos 1.770 dólares a onça.

Na terça-feira, Nova Iorque encerrou em alta generalizada, com o índice tecnológico Nasdaq a fixar um segundo recorde consecutivo.

Índice Nasdaq subiu 0,74%, para 10.131,37 pontos, enquanto o Dow Jones Industrial ganhou 0,50%, para 26.155,28 pontos e o S&P500 avançou 0,43%, para 3.131,29 pontos.

JS // JNM

Lusa/Fim