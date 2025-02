"O concelho de Sintra passa, assim, a dispor de um recurso que complementa a rede de monitorização do IPMA e aumenta a eficácia dos sistemas de aviso e alerta em matéria de risco de incêndio e outros eventos adversos", refere uma nota da autarquia da Câmara Municipal de Sintra.

O novo equipamento contribui para "a proteção da população e dos valores ambientais, culturais e turísticos que caracterizam a região", acrescentou.

As estações meteorológicas automáticas do IPMA, recorrendo à utilização de um conjunto de instrumentos, "medem diversas variáveis", nomeadamente, a temperatura e a humidade relativa do ar, a temperatura do ar a uma altura de cinco centímetros "e a temperatura do solo, a precipitação pluviométrica, a pressão atmosférica, o vento, e a radiação solar global".

"De 10 em 10 minutos, registam os elementos meteorológicos principais e elaboram de forma automática mensagens em forma de código que são enviadas à escala horária para a sede do instituto e difundidas internacionalmente", explica-se na nota.

O presidente da Câmara de Sintra, Basílio Horta (PS), citado no comunicado sublinhou que o equipamento "permitirá avaliar com mais precisão e rapidez as condições climatéricas no perímetro florestal da Serra de Sintra".

"Este equipamento será essencial da tomada de decisão das autoridades no que diz respeito aos condicionamentos de circulação em caso de risco de incêndio ou de eventos atmosféricos adversos", salientou o autarca.

A instalação da estação meteorológica automática da Tapada do Mouco, realizada em parceria pelo IPMA, Parques de Sintra-Monte da Lua e Câmara de Sintra integra-se no projeto Clima.AML, da Área Metropolitana de Lisboa, no âmbito do Plano Metropolitano de Adaptação às Alterações Climáticas.

Além da estação automática da Tapada do Mouco, o município de Sintra já possui outros dois equipamentos na Escola EB2 do Algueirão, em Algueirão-Mem Martins, e na Estação Elevatória da Venda Seca, em Belas, estando ainda prevista outra estação no posto de vigia de Nafarros.

Segundo os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Sintra, a estação meteorológica automática em Belas justifica-se pela "proximidade de zona de risco e vulnerabilidade a inundações e cheias, o que vai permitir dotar os serviços de emergência de dados em tempo real, para prevenção em situações de níveis anormais de pluviosidade".

No caso da Tapada do Mouco e de Nafarros, este sob gestão da Guarda Nacional Republicana, pretende dar-se resposta a "uma área muito específica e sensível em termos de património ambiental, o Parque Natural de Sintra-Cascais, com particular incidência na Serra de Sintra".

O sistema, ao integrar a rede de alerta do IPMA, contribuiu para a atualização dos indicadores de "risco de incêndio rural" que, "dada a especificidade do microclima sintrense, muitas vezes estão desajustados das efetivas condições climatéricas no território do concelho", indicaram os SMAS.

LFS // JLG

Lusa/Fim