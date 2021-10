Com este lançamento, a Nigéria, a maior economia de África em termos de produto interno bruto e o país mais populoso do continente, é pioneira no continente, ao lado do Gana, que tem testado o "e-Cedi" como um novo meio para transações desde setembro.

"Tornámo-nos o primeiro país em África e um dos primeiros do mundo a introduzir uma moeda digital para os nossos cidadãos", afirmou Buhari, citado pela agência France-Presse (AFP).

O Presidente defendeu que a nova moeda digital vai permitir melhorar o comércio transfronteiriço, a inclusão financeira para pessoas fora da economia forma e aumentar as remessas.

O lançamento do "eNaira", inicialmente previsto para 01 de outubro, foi adiado pelo Banco Central, que citou as celebrações do aniversário da independência do país.

As criptomoedas são amplamente utilizadas na Nigéria, tendo o país sido classificado como o terceiro maior utilizador destas moedas virtuais no mundo, atrás de Estados Unidos da América e Rússia.

Através destas criptomoedas, os nigerianos procuram escapar à constante depreciação da moeda loca, o naira, registada nos últimos anos.

